Gambridge Education Group пропонує стипендії для українських студентів у Великій Британії, ЄС і США

Міжнародна освітня корпорація Gambridge Education Group пропонує стипендії у більш ніж 20 університетах Великої Британії, ЄС і США для абітурієнтів з України, які планують вступ на бакалаврат і магістратуру.

Максимально можливий розмір стипендій варіюється в залежності від навчального закладу та обраної програми.

Наприклад, для талановитих студентів, що вступають на бакалаврат у Великій Британії, тривалість навчання з низки спеціальностей може бути скорочена на один рік. У результаті економія складе близько 30 тис. фунтів (з урахуванням навчання, проживання та харчування).

Здібним студентам, що вступають на пре-магістратуру до університету Лунда (Швеція), пропонується стипендія у розмірі 40% вартості навчання. При переході на магістратуру можлива повна стипендія.

Крім того, у більшості вишів можливі стипендії в розмірі 10-20% вартості навчання.

Співбесіда на вступ і отримання стипендій проходить у Києві в кілька етапів до 15 липня.

Остаточне рішення про виділення стипендії ухвалює Gambridge Education Group.

Реєстрація на попередню консультацію для допуску до співбесіди:

Освітня Група «ДонСтрім»

Тел.: (+38 044) 496 0948; (+38 044) 599 3180

E-mail: info@donstream.com.ua

www.donstream.com.ua