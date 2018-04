П`ять найрозумніших білявок (фото)

В одному з нещодавно оприлюднених досліджень було зроблено прогноз, що за 15 років кількість жінок-мільйонерів перевищить аналогічну кількість чоловіків. Раніше на роботі жінок вважали "чайниками", а нині вони доводять, що можуть заробляти гроші, використовуючи свої ділові здібності, пише англійська The Sun.

А як же блондинки, які роками були мішенню незліченних жартів щодо їх дурості?

На це можна відповісти, що другий за розмірами гонорарів автор книг у світі – Джоан Роулінг – є одночасно і жінкою, і білявкою, причому натуральною.

Не важко знайти і інших яскравих представниць прекрасної статі, яких хоч і можна назвати блондинками, але дурними - язик не повертається.

Кет Ділі (Cat Deeley), 29 років

Починала кар`єру як модель, нині веде популярне в США телешоу So you think you can dance? Була ведучою численних програм, а нещодавно взяла ексклюзивне інтерв`ю у Кайлі Міноуг, яке подивилися мільйони телеглядачів, - в ньому співачка розповіла про свою боротьбу з раком. Регулярно з`являється в списку найсексуальніших жінок від журналу FHM і працює моделлю для компанії L`Oreal.

Колін Маклафлін (Coleen McLoughlin), 20 років

Є рекламним обличчям компанії George at Asda. Мрія рекламодавців, Колін працювала з багатьма фірмами, від Nike до LG. Зараз вона заробляє 18 млн. доларів. Її фітнес-DVD під назвою Brand New Body Workout став бестселером. У неї своя колонка в журналі Scouse, також вона потрапляла на обкладинку журналу Vogue.

Кеті Прайс, вона ж Джордан (Katie Price), 27 років

Починала як модель у віці 13 років. Зараз її перший роман Angel став бестселером. За появу в телешоу I’m а Celebrity Джордан заплатили 180 тисяч доларів, а за продовження фільму When Jordan met Peter – 3 млн. Обидві написані нею автобіографії теж розійшлися як бестселери. Джордан займається дизайном нижньої білизни, коштовностей, парфюмерії і особисто контролює продажі своїх виробів.

Періс Хілтон (Paris Hilton), 25 років

Живе життям світської левиці, схибленої на розвагах, до яких ставиться як до роботи. Нещодавно відмовилася на рік від сексу. Після успіху серіалу The Simple Life, Періс випустила підручник з етикету під назвою Confessions of an Heiress. У фільмі House of Wax її жорстоко вбивають. Зараз Періс випускає свій перший музичний альбом під назвою Paris Burns. Вже заробивши самостійно мільйони доларів, Періс під своїм брендом продає парфюмерію, одяг, нижню білизну, годинники, сумки й окуляри. За одну свою появу на публіці Періс просить більше 250 тис. доларів.

Різ Візерспун (Reese Wiserspoone), 30 років

Починала кар`єру в дитинстві як модель і актриса. Нині є однією з самих високооплачуваних актрис у Голлівуді. За роль у фільмі жахів Family Trouble, який нині виходить, вона одержить 29 млн. доларів. А за роль у фільмі Walk the Line вона була удостоєна "Оскара". Також вона працює над новими фільмами Penelope, Bunny Lake Is Missing і Sports Widow.