У Києві пройде благодійний уїк-енд "Вдома краще"

Мета заходу проста – показати, що поруч з нами чекають своїх господарів найбільш незахищені жителі Києва. Це собаки і кішки, які постраждали від людських рук, але були врятовані, вилікувані й готові дарувати свою любов. Ми пропонуємо Вам дати їм шанс стати не безпритульними, а домашніми і улюбленими. Ви зможете особисто познайомитися з кожною твариною, а також отримати консультацію ветеринарів, отримати задоволення від vegan street food і спілкування з друзями.

Кожна тварина особлива, і ми хочемо вам це продемонструвати, а також показати, що взяти безпорідного Друга - це тенденція в сучасному європейському суспільстві.

Ініціатор і організатор – Товариство захисту тварин «За життя».

У програмі уїк-енду "Вдома краще":

- виставка собак і кішок

- прогулянки, спілкування з тваринами (відкриті двері в клініці)

- ярмарок ручних виробів (виручені кошти підуть на допомогу тваринам)

- майстер класи

- консультації ветеринарів

- vegan street food та інше.

Деталі заходу будуть з'являтися на сторінці «Вдома краще».

Уїк-енд пройде на території ветеринарної клініки «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Дата: 2-3 липня (субота-неділя) з 11 до 17:00.

Адреса: Київ, вул. Електротехнічна, 5а.

Вхід вільний.