У Києві пройде благодійний уїк-енд "Вдома краще"
Товариство захисту тварин «За життя» запрошує всіх 2-3 липня відвідати благодійний уїк-енд «Вдома краще».
Мета заходу проста – показати, що поруч з нами чекають своїх господарів найбільш незахищені жителі Києва. Це собаки і кішки, які постраждали від людських рук, але були врятовані, вилікувані й готові дарувати свою любов. Ми пропонуємо Вам дати їм шанс стати не безпритульними, а домашніми і улюбленими. Ви зможете особисто познайомитися з кожною твариною, а також отримати консультацію ветеринарів, отримати задоволення від vegan street food і спілкування з друзями.
Кожна тварина особлива, і ми хочемо вам це продемонструвати, а також показати, що взяти безпорідного Друга - це тенденція в сучасному європейському суспільстві.
Ініціатор і організатор – Товариство захисту тварин «За життя».
У програмі уїк-енду "Вдома краще":
- виставка собак і кішок
- прогулянки, спілкування з тваринами (відкриті двері в клініці)
- ярмарок ручних виробів (виручені кошти підуть на допомогу тваринам)
- майстер класи
- консультації ветеринарів
- vegan street food та інше.
Деталі заходу будуть з'являтися на сторінці «Вдома краще».
Уїк-енд пройде на території ветеринарної клініки «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».
Дата: 2-3 липня (субота-неділя) з 11 до 17:00.
Адреса: Київ, вул. Електротехнічна, 5а.
Вхід вільний.