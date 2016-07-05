Заупокійна молитва та безкоштовна поминальна трапеза на день пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира

У вівторок 05 липня 2016 рокуо 8.30 у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври відбудеться Божественна літургія та заупокійна молитвапо Блаженнішому Митрополиту Володимиру, після чого буде відслужена заупокійна панахида на місці поховання Митрополита Володимира - біля дзвіниці храму Різдва Богородиці, що на Дальніх печерах.

З 11.00 біля сходів, що ведуть до дзвіниці храму Різдва Богородиці, перед корпусом №52, а також за ним (у дворі біля лаврської трапезної) під відкритим небом буде проходити безкоштовна поминальна трапеза для усіх прихожан.

Запрошуємо усіх православних християн до Києво-Печерської Лаври для звершення молитви за упокій душі Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Володимира у день другої річниці від дня його упокоєння.

Світлої пам’яті, колишній митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан) народився 23 листопада 1935 року на Хмельниччині, у селі Марківці Летичівського району, очолював Українську Православну Церкву з 1990 по 2014 роки, завершив свій земний шлях 5 липня 2014 року.