Прес-тур на знімальний майданчик нового українського художнього фільму "Чунгул"
8 липня 2016 року відбудеться прес-тур на знімальний майданчик нового українського художнього фільму «Чунгул» (містичний трилер, драма).
У головних ролях: Богдан Юсипчук, Ганна Гуляєва, Віктор Демерташ
Режисери: В'ячеслав та Олександр Альошечкін
Виробництво: «НЕО ПРОДАКШН»
В рамках прес-туру відбудеться знайомство з режисерами, акторами та продюсерською командою фільму. Також на знімальній локації для журналістів буде організовано барбекю та напої.
Знімальна локація знаходиться в с. Погреби Васильківського р-ну Київської області. Збір журналістів буде проходити з 10:45 до 11:00 біля Пам'ятника воїнам-автомобілістам (ст. м. Деміївська, пр-т Голосіївський, 22), звідки буде організований автобус до знімальної локації. Трансфер назад до 15:30.
Акредитація преси проводиться до 18:00 7 липня 2016 року. Для акредитації, будь ласка, заповніть реєстраційну форму тут - https://goo.gl/MLBgY0
Телефон для довідок – (093) 957-22-94
Владислав Білоусов
E-mail: bilousovvv@gmail.com