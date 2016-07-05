Прес-тур на знімальний майданчик нового українського художнього фільму "Чунгул"

У головних ролях: Богдан Юсипчук, Ганна Гуляєва, Віктор Демерташ

Режисери: В'ячеслав та Олександр Альошечкін

Виробництво: «НЕО ПРОДАКШН»

В рамках прес-туру відбудеться знайомство з режисерами, акторами та продюсерською командою фільму. Також на знімальній локації для журналістів буде організовано барбекю та напої.

Знімальна локація знаходиться в с. Погреби Васильківського р-ну Київської області. Збір журналістів буде проходити з 10:45 до 11:00 біля Пам'ятника воїнам-автомобілістам (ст. м. Деміївська, пр-т Голосіївський, 22), звідки буде організований автобус до знімальної локації. Трансфер назад до 15:30.

Акредитація преси проводиться до 18:00 7 липня 2016 року. Для акредитації, будь ласка, заповніть реєстраційну форму тут - https://goo.gl/MLBgY0

Телефон для довідок – (093) 957-22-94

Владислав Білоусов

E-mail: bilousovvv@gmail.com