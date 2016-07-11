Компанія "М.С.Л." знову підтвердила своє лідерство

Черговим визнанням лідерства та успішної діяльності української компанії «М.С.Л.» - оператора державних лотерей та найбільшого лотерейного оператора Східної Європи стало приєднання до Світової лотерейної асоціації (The World Lottery Association, WLA).

Нещодавно «М.С.Л» отримала повідомлення про те, що Виконавчий комітет WLA на своєму останньому засіданні у Монреалі схвалив заявку компанії «М.С.Л.» про приєднання до Асоціації.

Генеральний секретар Світової лотерейної асоціації Лін Ройтер (Lynne Roiter) від імені Президента WLA Жана-Люка Монер-Бенета (Jean-Luc Moner-Banet) та членів Виконавчого комітету привітав керівництво «М.С.Л.» з цією подією та побажав успіхів у подальшій роботі.

Таким чином компанія «М.С.Л.» стала єдиним представником України в WLA і знову підтвердила відповідність своєї роботи найвищім світовим стандартам. Нагадаємо, що наприкінці травня цього року компанія вдруге отримала «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» Європейської Асоціації державних і ТОТО лотерей.

Довідка.

Світова лотерейна асоціація (The World Lottery Association, WLA) - це міжнародне професійне об'єднання національних лотерей і ігорних організацій, що представляє більш ніж 80 країн на 5 континентах.

Світова лотерейна асоціація покликана контролювати якість і порядок проведення лотерейних розіграшів, перешкоджати виникненню і розвитку нелегального гемблінгу.

Однією з головних вимог до членів WLA є підтримка стандартів соціальної відповідальності, у тому числі відповідального підходу до лотерейних ігор. Велику частину доходів членські організації повинні направляти на громадські потреби і інші благодійні цілі. У 2013 році на благі справи Асоціація виділила близько 51 мільярда доларів.

На даний час Асоціація налічує понад 150 постійних членів - національних лотерейних операторів з Африки, Латинської Америки, Європи, Азіатсько-тихоокеанського регіону, Північної Америки і Карибського басейну.