Прес-конференція "Чому Україна зволікає з наданням громадянства іноземним медикам-добровольцям?"

12 липня (вівторок) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція медиків Першого Добровольчого Мобільного Шпиталю ім. М. Пирогова на тему: «Чому Україна зволікає з наданням громадянства іноземним медикам-добровольцям?».

Три місяці тому ПДМШ ім. Миколи Пирогова звертався до Міністра охорони здоров’я з проханням посприяти наданню росіянці Ользі Сімоновій, яка має визначні заслуги перед Україною, українського громадянства. Жодної відповіді на звернення отримано не було. Медики написали колективного листа Президенту України, а також пропонують громадськості і журналістам взяти цю справу на контроль.

Організатори прес-конференції: Інститут Горшеніна, Рух «Справедливість»

Учасники прес-конференції:

1. ГЕНАДІЙ ДРУЗЕНКО, співзасновник і керівник ПДМШ ім. М. Пирогова

2. ОЛЬГА СІМОНОВА, парамедик, громадянка РФ

3. ВЛАДИСЛАВ ГОРБОВЕЦЬ, хірург ПДМШ ім. Пирогова

4. МАКСИМ ЦИГАНОК, хірург ПДМШ ім. Пирогова

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).