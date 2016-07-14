Кличко зустрінеться з дівчатами зі "Школи Успіху"

14 липня о 20:00 Віталій Кличко відвідає учасниць проекту «Школи Успіху» у Пущі–Водиці (вул. Юнкерова, 47), де дівчата у форматі бесіди біля вечірнього багаття представлять засновнику Фонду Кличко свої соціальні проекти та зададуть питання, які їх цікавлять.

Школа Успіху – це організований Фондом Кличко літній освітній проект для активних дітей, який покликаний розкривати особистий потенціал і розвивати у дітей навички самостійних активних дій та відповідальної й цілеспрямованої поведінки. Цей проект існує вже 5 років, у ньому взяли участь 1024 дитини, всього ж Фонд Кличко вже отримав більше 6000 анкет з заявкою на участь у «Школі Успіху».

Потрібна акредитація: +38 050 342 92 23, +38 067 445 00 82, maksym.rozenko@klitschko-brothers.com