Наступ РФ на Добропілля та Дружківку остаточно завмре до початку зими, - військовий

За його словами, втрати росіян все більше і більше починають зростати.

Наступ російських окупантів на Добропілля та околиці Дружківки остаточно завмре до початку зими. Таку заяву зробив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

"На Добропільському напрямку для ворога карета поступово починає перетворюватись на тикву: противник має все менше можливостей продовжувати наступальні дії, успіхи майже відсутні, а втрати все більше і більше починають зростати, але тепер вони ще більш непропорційні, відносно поточних мізерних просувань", - написав він.

За його словами, відповідно можна зробити висновок, що наступ на Добропілля та околиці Дружківки захлинається і остаточно завмре до початку зими, з "періодичними конвульсійними спробами механізованих штурмів або з використанням мото- та квадроциклів, коли ґрунти підмерзнуть".

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"Тепер по принципу: "Кто нє спрятался - я нє вінават!" - настає пора викурювання росіяни зі щілин, в які вони встигли заповзти і найефективніше тут будуть діяти в цьому плані холод та голод", - додав військовий.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що під час операції "Велес", яку проводить 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія", вже знищено понад сотню окупантів, ще понад 30 взяли в полон. Просування під землею - понад 15 кілометрів.

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