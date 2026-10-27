Путін протягом 90 хвилин читав лекцію з історії лідерам країн Північної Європи, - FT

Важливо, що перспективу негайного припинення вогню, головну вимогу України, практично не обговорювали.

Президент РФ Володимир Путін присвятив більшу частину телефонної розмови з лідерами країн Північної Європи Олександром Стуббом і Йонасом Гаром Стьоре тому, щоб прочитати їм лекцію з середньовічної слов’янської історії. Про це пише газета The Financial Times.

Тим самим він підкреслив труднощі, з якими стикається Європа у спробах відстояти свої позиції на майбутніх мирних переговорах з Росією.

Спочатку розмова, запланована на менше ніж півгодини, затягнулася на 90 хвилин. Але замість обговорення найважливіших питань про те, як закінчити війну в Україні, Путін змусив скандинавських лідерів вислухати довгу промову про те, що Кремль назвав "першопричинами конфлікту".

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Важливо, що перспективу негайного припинення вогню, головну вимогу України, практично не обговорювали.

За словами одного з джерел, лідери скандинавських країн вирішили не переривати історичні відступи Путіна, щоб зрозуміти, наскільки серйозно він налаштований на діалог з Європою.

Переговори практично не привели до прогресу в питанні припинення вогню в Україні, оскільки російський президент продовжував наполягати на попередніх вимогах.

Зазначається, що в серпні минулого року він також довго й докладно розмірковував про середньовічних слов’янських правителів під час проваленого саміту з Дональдом Трампом.

Переговори з Путіним

27 жовтня президент Фінляндії Олександр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним.

Примітно, що Стубб і Стере були ініціаторами цієї телефонної розмови з главою Кремля. Вони вирішили обговорити з Путіним дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру й стабільності в Європі.

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