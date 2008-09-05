Немає українського диму без російського вогню?

Звичайно, нічого дивного немає в тому, що у Москві напружено відстежують всі перипетії політичної кризи в Україні. І, зрозуміло, там намагаються прорахувати найбільш ймовірні сценарії подальшого розвитку подій.

Свій погляд на події, що відбуваються в Києві, і на можливий результат політичного конфлікту оприлюднив заступник директора інституту країн СНД Володимир Жарихін. Він, зокрема, заявив, що помаранчева коаліція у Верховній Раді, напевно, все-таки розвалилася остаточно - щоб хто не казав.

Пан Жарихін вважає, що в умовах, коли Президент офіційно заводить справу про державну зраду щодо прем`єра, наполегливо розповсюджуються чутки, що Юлія Тимошенко одержала мало не $1 млрд. від Росії, інакше й бути не може.

Російський політичний експерт вважає, що зараз, по суті, у Верховній Раді склалася конституційна більшість. Наприклад, за створення парламентської комісії з розслідування питання про те, куди поділися гроші від продажу української зброї Грузії, проголосували 346 депутатів.

На завершення Володимир Жарихін дає свій прогноз на майбутнє. Ймовірно, що криза в Україні матиме своє продовження, вважає аналітик. Швидше за все, ми станемо свідками одночасного розпуску парламенту і оголошення імпічменту Віктору Ющенку.

Ну що ж? Таким бачиться розвиток політичної кризи в Україні авторитетному російському політологові, і він має право висловити свої припущення. Проте дещо дивно виглядає інша обставина.

Приблизно в той же час, коли в російських ЗМІ з`явилися публікації із згаданою точкою зору заступника директора інституту країн СНД Володимира Жарихіна, дуже схожу думку в Україні сформулював лідер фрації БЮТ Іван Кириленко, відзначивши, правда, що це його особиста точка зору, а не позиція фракції БЮТ.

У разі проведення дострокових парламентських виборів одночасно з ними, в грудні, повинні бути проведені і дострокові президентські вибори – заявив Кириленко. Хоч і відзначив потім, що сьогодні «ще не пізно» повернутися «на вихідні позиції» і відновити діяльність демократичної коаліції.

Вельми дивними виглядають синхронність і повний збіг поглядів двох згаданих політиків - чи не так? Хоча один з них живе в Москві, а інший в Києві... Тепер не виключено, що деякі українські політики запідозрять лідерів БЮТ в здібностях проводити телепатичні сеанси між столицями двох сусідніх держав.

Михайло Маркелов