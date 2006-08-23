У Сухій Балці загинули жителі 16 регіонів

Згідно з паспортними даними, серед загиблих при катастрофі літака Ту-154 авіакомпанії "Пулково" були жителі 16 регіонів Росії, зокрема Новгородської, Воронезької, Мурманської областей, Бурятії, Ненецького і Ямало-Ненецького округів, Республіки Комі, Магаданської, Калінінградської областей, Камчатського краю, жителі Москви, Красноярська та Краснодарського краю, а також 50 жителів Санкт-Петербурга і близько 20 - Ленінградської області.

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