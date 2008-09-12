Лавров шокував британський МЗС матом по телефону

Видання The Daily Telegraph стверджує, що голова МЗС Росії Сергій Лавров сильно розсердився під час останньої телефонної розмови зі своїм британським колегою Девідом Мілібендом. Російський міністр вирішив, що керівник Форін-офісу не має права його повчати.

Своє крайнє роздратування Лавров висловлював за допомогою ненормативної лексики. Як повідомив близьке до голови британського МЗС джерело, яке бачило розшифровку розмови, серед фраз, сказаних російським дипломатом, досить складно знайти хоч одну, придатну для друку.

Згідно з непідтвердженою інформацією, під час розмови Лавров, зокрема, сказав: "Та хто ти б... такий, щоб мені лекції читати". Приблизно у таких же висловах глава російської дипломатії поцікавився у Мілібенда, чи відомо йому щось про російську історію.

Один із співрозмовників на Уайтхолл зазначив, що розмова звелася до фраз, на зразок "ти, б... то, ти, б... сё. Це зовсім не те, що можна назвати мовою дипломатії. Нас це шокувало".

Девід Мілібенд під час розмови намагався висловити заперечення Британії і всієї Європи з приводу дій Росії в Південній Осетії минулого серпня. Зокрема, глава МЗС Британії зазначив, що Європі слід було б переглянути свої відносини з Росією у зв`язку з її "агресивною поведінкою".

У відповідь Лавров нібито запитав Мілібенда з приводу вторгнення Британії і США до Іраку. Джерело у Форін-офіс стверджує, що глава МЗС Британії відреагував спокійно на відміну від російського колеги.

Прес-секретар МЗС Британії відмовилася коментувати цей інцидент, зазначивши: "Ми не обговорюємо дипломатичні переговори міністрів закордонних справ".

The Daily Telegraph зазначає, що молодому Мілібендові на посаді голови МЗС ще не доводилося стикатися ні з чим образливішим, ніж з жорстким нападом "сивого ветерана міжнародної політики".

Лавров і Мілібенд сваряться не вперше. Стосунки між міністерствами закордонних справ двох країн розжарилися до краю минулого року, коли Росія вирішила закрити відділення Британської ради і відмовилася співробітничати з Британією в розслідуванні вбивства Олександра Литвиненка.

newsru