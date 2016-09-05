Агентство inPL group відкрило філію для сприяння українським бізнесменам в Кракові

Групакомпаній inPL group 1 липня 2016 рокувідкрилабухгалтерськебюродлядопомогиукраїнськимбізнесменам, якімаютьнамірвідкритибізнесвРеспубліціПольща.

За останні пару років багато успішних українських бізнесменів все частіше стали цікавитися веденням бізнесу в Європі. Такий інтерес і прагнення пояснюються перспективними можливостями для істотного розширення географії клієнтів і спрощення фінансової взаємодії з європейськими партнерами. Найбільш гостинним для бізнес-емігрантів став Краків. Завдяки розвиненій інфраструктурі багато українців зупиняють свій вибір саме на цьому місті.

Такий стан в Україні та Польщі спонукало агентство бізнес-аутсорсингу і консалтингу inPL group відкрити філію в Кракові. Штат з 12 осіб, серед яких — українці і поляки, допоможе відкрити і вести бізнес в Польщі. У представництві компанії клієнти зможуть отримати повну юридичну підтримку у веденні власної справи.

За статистикою більше 60 % підприємств в Польщі користуються послугами позаштатних бухгалтерів. Аутсорс допомагає заощадити на виплатах заробітної плати.

Незважаючи на схожість української та польської мов, слід розуміти різницю менталітетів, принципів ведення справ і, звичайно, законодавчої бази. Для максимально комфортного входження на європейський ринок експерти рекомендують вивчити попит, платіжний потенціал споживачів, затребуваність продукції, а також юридичні аспекти ведення бізнесу. У даній ситуації без допомоги кваліфікованих фахівців, які знаються на юридичних і фінансових питаннях, не обійтися.

Бухгалтерія в Польщі важлива так само, як і в Україні. Правильне ведення бухгалтерської звітності забезпечить захист бізнесу від фінансових проблем. Агенти inPL group займуться підготовкою звітності та веденням бухгалтерської документації, а також дадуть вичерпні відповіді на поточні питання. Варто відзначити, що клієнти компанії отримують гарантію виконання робіт, оскільки агентство оформляє договір страхування цивільної відповідальності.

Про вартість послуг детально написано на сайті. Підсумкова сума розраховується виходячи з кількості задіяних співробітників, виду діяльності та загального обсягу робіт.

У компанії є й інші підрозділи: inPL group Consulting Company — для юридичної допомоги при реєстрації фірми, inPL group Biuro Rachunkowe — бухгалтерський відділ, inPL group Outsourcing Company — для автоматизації бізнес-процесів, inPL group Transport & Spedition — для налагодження логістичного обслуговування.

Довідка:

Базові послуги inPL group — аутсорсингова бухгалтерія, реєстрація та супровід бізнесу в Польщі. Філії знаходяться в Варшаві, Гданську, Кракові, Любліні. В Україні компанія представлена ​​відділеннями в більшості великих міст.

Контакти:

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http://inpl.com.ua/