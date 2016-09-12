Оперна співачка Ольга Микитенко презентує проект "Solo OM"

19:00, 12 вересня 2016
Разное
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12 вересня о 19.00 годині  у будинку актора по вул. Ярославів Вал, 7, оперна співачка Ольга Микитенко презентує проект "Solo OM" за однойменним авторським твором про свій творчий та духовний життєвий шлях.

Режисер - Олександр Білозуб

За участю Анастасії Тітович та студії "Grishkoffilmpro" grishkoff.net

З приводу придбання квитків звертайтеся:

Олена Вікторівна

Mobil: +380 97 484 2577

E-mail: Gus-ilona@yandex.ua

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