Оперна співачка Ольга Микитенко презентує проект "Solo OM"

12 вересня о 19.00 годині у будинку актора по вул. Ярославів Вал, 7, оперна співачка Ольга Микитенко презентує проект "Solo OM" за однойменним авторським твором про свій творчий та духовний життєвий шлях. Режисер - Олександр Білозуб За участю Анастасії Тітович та студії "Grishkoffilmpro" grishkoff.net З приводу придбання квитків звертайтеся: Олена Вікторівна Mobil: +380 97 484 2577 E-mail: Gus-ilona@yandex.ua

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