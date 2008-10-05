Підводний робот дасть змогу дослідити узбережжя Криму на глибину 200 м

Українські підводні археологи випробовують новий дослідницький пристрій - підводного робота "Софокл". Це найпотужніший вітчизняний апарат, який може працювати на глибині близько 200 метрів.

Як повідомляє ЛігабізнесІнформ з посиланням на телеканал "24", в морі біля Балаклави "Софокл" досліджує затонулий в 1855 році британський трищогловий корабель. Судно лежить на глибині 86 метрів.

На жаль, вітер і шторм не дозволили "Софоклу" в перший день роботи дістатися до затонулого корабля. Випробовувати можливості робота довелося на глибині 20 метрів.

Учені відпрацьовували керування роботом, проаналізували якість підводної відеозйомки і навігаційний комплекс. Робот здатний не тільки детально досліджувати будь-яку підводну знахідку, а й підняти на поверхню артефакти.

Біля узбережжя Криму в різні історичні епохи затонуло безліч кораблів, підводних човнів і літаків. Раніше археологи могли працювати на глибині до 10 метрів і лише в прибережній смузі.