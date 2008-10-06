На вокзалі у Сімферополі потяг насмерть збив 28-річного чоловіка
11:21, 06 жовтня 2008Разное
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Інформація МНС
На залізничному вокзалі Сімферополя під колесами вантажного потяга загинув 28-річний чоловік з Луганської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій, інформація про нещасний випадок надійшла пізно ввечері в неділю.
«О 23.30 надійшло повідомлення, що на залізничному вокзалі Сімферополя вантажний потяг збив чоловіка - 1980 року народження, жителя Луганської області», - сказано в повідомленні кримського ГУ МНС.
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