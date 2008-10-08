Кількість паркувальних місць у центрі Києва зросте з 700 до 4 тисяч

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про організацію додаткових паркувальних місць автотранспорту в центрі міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, відповідне рішення прийнято з метою підвищення пропускної спроможності вулиць центральної частини Києва та підвищення безпеки руху транспорту.

«Додаткові місця будуть організовані шляхом влаштування пандусних в’їздів вздовж бордюрного каменю проїзної частини. Крім того, будуть встановлені обмежуючі стовпчики на тротуарній частині вулиць першої зони паркування, тобто на центральних вулицях столиці. Роботи заплановано розпочати у поточному році, а завершити – наступного», - поінформував Д.БАСС.

Розпорядженням також затверджено перелік вулиць, на яких можливо організувати додаткові паркувальні місця автотранспорту вказаним вище шляхом.

Перший заступник голови КМДА підкреслив, що дане розпорядження дасть змогу збільшити кількість паркомісць лише у центрі Києва із 700 до 4 тисяч.

«Для зручного паркування в столиці ми вводимо не лише додаткові місця, а й запровадили нову мобільну систему оплати за послуги паркування. Для користування цією послугою, необхідно придбати стартовий пакет, маючи який, достатньо відправити на номер 516 SMS-повідомлення з номером зони паркування та номером автомобіля – і за послуги паркування буде сплачено», - нагадав Д.БАСС.