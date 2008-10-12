"Альфа" виводить суддю, який мав розглядати скаргу Ющенка (фото)

Народний депутат з фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявляє, що співробітники спецпідрозділу «Альфа» вивезли у невідомому напрямку голову Київського Апеляційного адміністративного суду Михайла МАРУЩАКА.

Зі свого боку прес-служба СБУ повідомила, що охорону надано на прохання трьох суддів Апеляційного адміністративного суду Києва, який має розглянути скаргу Секретаріату Президента щодо рішення окружного адміністративного суду столиці, що призупинив за позовом БЮТ виконання Указу Глави держави щодо розпуску Верховної Ради.

«СБУ надала охорону голові Апеляційного адміністративного суду та двом суддям у зв’язку з їхнім звернення про погрози життю та здоров’ю і перешкоджанню в роботі», - зазначили у прес-службі СБУ. Як зазначив спірозмовник агентства, вказаним особам надана охорона, яку здійснюватимуть співробітники антитерористичного спецпідрозділу «Альфа».

За словами заступника міністра МВС Олександра Савченка, сьогодні біля приміщення Апеляційного адмінсуду перебуває мікроавтобус з невідомими особами, які на запитання правоохоронців відповідають, що вони є співробітниками СБУ.

«Враховуючи це, - зазначив О.САВЧЕНКО, - ми напевно посилимо охорону громадського порядку і на території, прилеглій до суду». Заступник міністра додав, що біля Апеляційного адмінсуду також працюватимуть групи документування та відеофіксації.

Фото Олександра Синиці / УНІАН