Черкащина реалізує інноваційну модель аграрно-індустріальної політики України

ІІ Міжнародний Черкаський інвестиційний форум

«Залучимо інвесторів в Черкаську область разом».

22 вересня Черкаська область стане національним центром інновацій у регіональному розвитку. В рамках II Міжнародного Черкаського Інвестиційного Форуму буде презентовано:

• Концепцію створення індустріальних і аграрних парків в Черкаській області;

• Нові інструменти управління регіональним розвитком (Агентство регіонального розвитку Черкаської області);

• Практичні результати підвищення інвестиційного потенціалу регіону;

• Алгоритм залучення нових джерел фінансування проектів регіонального розвитку;

• Практичні результати і перспективи партнерства державних, муніципальних органів влади і підприємців для залучення і захисту міжнародних інвестицій.

Сьогодні Черкащина є пілотним регіоном реалізації перспективної моделі агроринку, що дозволяє перейти від сировинного експорту до високомаржинальної аграрно-індустріальної діяльності. У травні 2016 року підприємці та місцева влада Черкаської області ініціювали створення першого в Україні аграрно-індустріального парку. Цей довгостроковий проект здатний стати новим драйвером розвитку національного АПК.

Аграрно-індустріальні парки дозволяють значно збільшити додану вартість продукції за рахунок організації виробництв із поглибленою переробкою сировини; створюють умови для тривалого зберігання сільськогосподарської продукції, її подальшого транспортування та розподілу; а також, стимулюють розвиток альтернативної енергетики, що заснована на переробці органіки та сільгоспвідходів.

«В процесі консультацій з нашими партнерами - Асоціацією індустріальних парків України і бізнес-середовищем ми прийшли до того, що існує великий потенціал у індустріального парку зі спеціалізацією на глибокій переробці сільгосппродукції», - каже Юрій Ткаченко, голова Черкаської обласної державної адміністрації.

Оптимальним майданчиком для створення Агропарку обрано територію в Золотоніському районі.

Також, Черкаська область готова поділитися досвідом створення Агентства регіонального розвитку (АРР), його співзасновниками є бізнес, влада, наука (наші університети) і громадські організації. АРР створено для залучення міжнародних грантів і донорських програм; супроводу проектів регіонального розвитку, як місцевих, так й міжнародних; надання допомоги інвесторам і отримувачам інвестицій; а також, забезпечення захисту цих проектів.

"Рік плідної спільної роботи команди голови Черкаської ОДА та " Української Бізнес Асоціації" пішов на вибір ефективної і прозорої моделі "Агентства Регіонального Розвитку". Модель обрана, перший етап фінансування взяв на себе свідомий місцевий бізнес - зроблений системний крок до залучення європейських грошей в інфраструктурні проекти Черкаської області", каже Володимир Чеповий, президент "Української Бізнес Асоціації".

II Міжнародний Черкаський Інвестиційний Форум є логічним продовженням і розвитком минулорічного Інвестфоруму. Як і рік тому, співорганізаторами заходу стали «Українська Бізнес Асоціація» та Черкаська ОДА. У цьому році значно розширений список партнерів заходу.

На Форум уже зареєструвалися представники понад 100 компаній із України та інших держав світу. Своїм досвідом створення та реалізації проектів регіонального розвитку поділяться експерти та бізнесмени з Польщі, Німеччини, Туреччини, Сінгапура, Нідерландів..

Місце проведення: Черкаський район, с. Сокирна, вул. Польова, 40, комплекс «Perlyna Resort».

Реєстрація учасників: на сайті www.investincherkasyregion.uba.in.ua

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