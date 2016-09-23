Круглий стіл "Шкільна освіта по-новому. Перші враження"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:​

В чому полягає мета сучасної школи?

Які основні проблеми шкільної освіти мають бути подолані першочергово?

Які можливості відкриє прийняття Верховною Радою нового закону про освіту?

Наскільки концепція «Нової школи» зрозуміла та сприйнята шкільними вчителями? Які перші відгуки практиків щодо цьогорічних нововведень? Чи передбачена підготовка та перепідготовка вчителів нового типу?

Яка роль батьків у навчанні дитини? Як сьогодні розподіляються зони відповідальності сім’ї та школи?

Коли українські школярі отримають нові сучасні підручники? Скільки коштів для цього потрібно?

Учасники круглого столу:

1. Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України;

2. Тарас Кремінь, народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

3. Оксана Макаренко, голова громадського об'єднання «Батьківський контроль»;

4. Світлана Олексюк, директорка школи №5 м. Києва.

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