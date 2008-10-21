В "елітному" ДТП біля Секретаріату Президента зіткнулися 4 авто (фото)

На вул. Банковій біля Національного Банку червоний Ferrari скоїв ДТП за участю 4 автомобілів.

Як повідомляє Друга смуга, Ferrari виїжджав з двору ресторану на вул. Банковій. Водій не зменшуючи швидкості, і не зупинившись на червоний сигнал світлофора (мабуть, ні до чого водіям таких автомобілів дивитися на світлофори), вирішив вискочити на вул. Інститутську.

У той час по вул. Інститутській з боку Майдану Незалежності в правому ряду рухалася Skoda Octavia, а в лівому - ВАЗ-2107. Бічний удар італійського спортсмена виявився такої сили, що від нього Skoda відкинуло на ВАЗ.

ВАЗ, своєю чергою, викинуло на смугу зустрічного руху, де в нього лоб в лоб врізався Mercedes S600. На щастя, лобовий удар виявився несильним.

Чи то свою роль відіграло близьке розташування адміністрації президента, чи то Нацбанку, чи то про це потурбувався водій Ferrari, але працівники ДАІ прибули на місце аварії в рекордні терміни. Не минуло й кількох хвилин, як вони вже були на місці.

А буквально за 15 хвилин від ДТП не лишилося й сліду - всі автомобілі розтягнули по сторонах і прибрали осколки з дороги.

У ДТП несильно постраждав пасажир таксі Skoda - йому на місці була надана медична допомога.

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