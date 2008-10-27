Кожен п’ятий британець проти моногамії, при цьому кожен третій вважає моногамію неприродною.

Про це свідчать результати дослідження щодо сексуальних уподобань, оприлюднені британським тижневиком The Observer.

Незалежне та конфіденційне розслідування демонструє, що молоді люди у віці від 16 до 24 років більше прагнуть “відкритих” відносин, ніж люди у віці старше 65 років. Водночас, більшість і чоловіків, і жінок вважають, що відносини з одним партнером є більш привабливими.

Дослідження, в ході якого було опитано тисячу британців у віці старше 16 років, також показало, що кожен п’ятий мав секс на роботі, третина – розглянула б можливість продати своє тіло за гроші. 25% чоловіків і 10% жінок також могли б переспати з іншою людиною для просування своєї кар’єри.

Незважаючи на легалізацію одностатевого партнерства з 2005 року, 45% британців, або 55% чоловіків і 36% жінок вважають, що геям не потрібно дозволяти офіційно одружуватися. При цьому, 25% вважають, що гей-секс має бути заборонений. Водночас, 50% виступають за легалізацію проституції.