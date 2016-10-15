Виставка "Освіта за кордоном" - найбільша освітня подія 2016 року

15 та 16 жовтня в Києві відбудеться наймаштабніша виставка - «Освіта за кордоном». У виставці приймуть участь представники відомих шкіл, коледжів та університетів з Великобританії, Канади, Європейського Союзу та США. На ній буде представлено понад 50 вузів з 10 країн світу, серед яких і ті, що входять до світового рейтингового списку. В залах кожної країни будуть презентовані різноманітні освітні програми та мовні курси для студентів та дорослих. Гості виставки зможуть не тільки ознайомитися з програмами вузів з усього світу, а також поспілкуватися з іноземними представниками провідних університетів. На тематичних семінарах, які будуть супроводжувати роботу виставки, виступатимуть авторитетні спеціалісти по різним питання освіти закордоном.

Однією з визначних подій в рамках виставки стане презентація Канадського центру та Академії англійської мови STUDY.UA, яка створена для розвитку талановитої молоді. Організаторами виставки й освітніх семінарів від представників відомих вузів виступила провідна освітня агенція Східної Європи STUDY.UA. Один із її проектів — британський навчальний табiр і програма двійного шкільного атестату України та Канади, що гарантує зарахування в будь-який з 80-ти топових університетів та коледжів без екзаменів.

«Участь у цьому проекті повністю відповідає принципам нашої компанії —— ми працюємо разом з дітьми і для дітей. Програми міжнародного подвійного атестату – це унікальний проект Академії, що проходить в Україні без відриву від основного навчання», — підкреслює Катерина Папаіка, керівник відділу навчання за кордоном освітньої агенції STUDY.UA .

Презентація виставки відбудеться у конференц-залі готелю «InterContinental» за адресою вул. В. Житомирська, 2A.

Запрошуємо відвідати виставку - яскраву подію осені, що триватиме з 15 жовтня по 16 жовтня, за 10 по 17.00.

Освітня Компанія STUDY.UA

15 і 16 жовтня 2016 року

за адресою: вул. Велика Житомирська, 2А

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