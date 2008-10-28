Труну з тілом Мусліма Магомаєва привезли до Баку

Труна з тілом Мусліма Магомаєва увечері 28 жовтня була доставлена з Москви до Баку. Для цього президент Азербайджану Ільхам Алієв дав розпорядження виділити спеціальний літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", повідомляє ІТАР-ТАРС.

Перед похороном у столиці Азербайджану відбудеться церемонія прощання. Попрощатися з улюбленим артистом жителі Баку зможуть в Державній філармонії імені Мусліма Магомаєва (діда співака) 29 жовтня з 11.00 до 15.00 за місцевим часом.

У російській столиці церемонія прощання із співаком відбулася сьогодні вдень у Концертному залі імені Чайковського. Прийшло стільки людей, що всі не встигли пройти повз труну у відведений для прощання час.

Муслім Магомаєв помер після тривалої хвороби у віці 66 років в своїй московській квартирі в ніч з 24 на 25 жовтня.