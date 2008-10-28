Помер прямий нащадок Конфуція
22:56, 28 жовтня 2008Разное
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Кунте Чену було 88 років
Прямий нащадок Конфуція в 77-м поколінні Кунте Чен (Kung Teh-cheng) помер в Тайвані 28 жовтня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Кунте Чену було 88 років. 20 жовтня він був госпіталізований з пневмонією. Медики назвали причиною смерті зупинку серця.
Впродовж більш ніж півстоліття Кунте Чен відповідав за проведення щорічних вшанувань Конфуція. Крім того, він викладав в кількох університетах Тайваню, очолював музей в Тайбеї. З 1948 по 2000 рік він був одним із старших радників президента КНР, а з 1946 по 1991 - членом Національної Асамблеї КНР.
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