Помер прямий нащадок Конфуція

Прямий нащадок Конфуція в 77-м поколінні Кунте Чен (Kung Teh-cheng) помер в Тайвані 28 жовтня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Кунте Чену було 88 років. 20 жовтня він був госпіталізований з пневмонією. Медики назвали причиною смерті зупинку серця.

Впродовж більш ніж півстоліття Кунте Чен відповідав за проведення щорічних вшанувань Конфуція. Крім того, він викладав в кількох університетах Тайваню, очолював музей в Тайбеї. З 1948 по 2000 рік він був одним із старших радників президента КНР, а з 1946 по 1991 - членом Національної Асамблеї КНР.