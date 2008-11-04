Ймовірність перемоги Обами - 93,5%

Учасники ринку ф`ючерсів на політичні події передбачають перемогу на президентських виборах в США кандидата від Демократичної партії Барака Обами з імовірністю більше 90%.

Зокрема, на електронних торгах політичними ф`ючерсами, які проводить дублінська компанія Intrade, ймовірність успіху Б.Обами оцінюється в 93,5%. Шанси демократичного кандидата визначаються за ціною останньої операції за ф`ючерсним контрактом на подію "Барак Обама переможе на президентських виборах у США". Ця ціна дві години тому становила 9,35 дол.

Потенційна прибутковість позиції по ф`ючерсах на політичну подію визначається спредом між ціною купівлі контракту, вираженої в шансах, і 100 відсотками, тобто ймовірністю події, закладеної в контракт. Це означає, що власник ф`ючерсу на перемогу Б.Обами на президентських виборах в США вартістю 93,5 пункту (9,35 дол.) одержить прибуток в еквіваленті 6,5 пункту.

Прийнято вважати, що ринок політичних ф`ючерсів має порівняно велику прогнозну силу. Зокрема, при ставках на результат виборів трейдери оцінюють шанси кандидатів тверезіше, ніж суб`єктивно налаштовані виборці.

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