Криза не завадить зберігати відпрацьоване ядерне паливо

Holtec International не прогнозує труднощів з фінансуванням проекту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) для українських АЕС на тлі погіршення ситуації на фінансових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент - генеральний директор Holtec International Кріс СІНГХ.

За його словами, темпи інфляції все-таки вплинули на загальну вартість реалізації проекту, проте вона може бути скоригована в бік зниження у разі дефляційних процесів.

Він також зазначив: навіть якщо український уряд не зможе виконати взяті на себе зобов`язання з фінансування проекту, компанія зможе забезпечити самостійне залучення ресурсів за рахунок банківських кредитів, а також власних коштів.

“Навіть якщо в українського уряду будуть проблеми з фінансуванням, і він свою частину не зможе забезпечити, то ми можемо взяти її на себе. У нас є банківська підтримка”, - сказав К.СІНГХ, зазначивши, що в компанії, зокрема, є домовленості з “Велс Фарго Банк” і Королівським банком Шотландії.

К.СІНГХ нагадав також, що реалізація проекту не може початися без ухвалення Верховною Радою відповідного закону, яким буде затверджено майданчик для спорудження сховища.

Нагадаємо, в жовтні 2006 року НАЕК "Енергоатом" офіційно заявив про наміри будівництва сховища для проміжного централізованого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Планована місткість сховища - 17 тис. відпрацьованих тепловиділяючих збірок ядерного палива реакторів типу ВВЕР у герметичних контейнерах. Річна продуктивність об`єкту становитиме до 1 тис. тепловиділяючих збірок. Запланований термін експлуатації сховища становить до 100 років, зокрема в активний період (накопичення і зберігання контейнерів з тепловиділяючими збірками) - до 50 років, і стільки ж пасивний період (зберігання контейнерів з тепловиділяючими збірками). Замовником будівництва об`єкту буде НАЕК "Енергоатом".

Довідка УНІАН. Корпорація Нoltec International (США) наприкінці грудня 2004 року була визнана переможцем конкурсу на створення сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС із залученням до проекту новітніх технологій у сфері зберігання відпрацьованого ядерного палива. Умовами тендеру передбачалося будівництво «під ключ» і введення в експлуатацію пускового комплексу сховища, а також передача відповідних технологій для подальшої перебудови сховища силами експлуатуючої організації.

Контракт між компанією НАЕК «Енергоатом» і Holtec International передбачає два етапи. Перша фаза передбачає підготовку техніко-економічного обґрунтування проекту, його оцінення урядом, необхідне узгодження в міністерствах і відомствах, обговорення з громадськістю, узгодження з місцевими органами влади, проведення референдуму про розміщення та затвердження парламентом.

Другий етап передбачає ліцензування, будівництво та введення сховища в експлуатацію.

Вартість першої фази - 250 тис. дол. Вартість контракту на створення сховища - 145 млн. дол.

У березні ц.р. «Енергоатом» і концерн Holteс підписали додаткову угоду в рамках контракту на будівництво сховища.