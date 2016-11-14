VimpelCom святкує 20-річчя лістингу в США

Уперше акції компанії почали котируватися на Нью-Йоркській фондовій біржі в 1996 році. У 2013-му компанія перейшла на біржу NASDAQ і зайняла заслужену позицію серед найбільш інноваційних та успішних компаній у сфері технологій. Сьогодні група VimpelCom – один зі світових лідерів у сфері телекомунікацій та технологій, який обслуговує понад 200 мільйонів клієнтів на 14 ринках країн Європи, Африки та Азії.

Коментуючи подію, генеральний директор VimpelCom Жан-Ів Шарльє сказав: «Це дійсно найважливіший етап, яким VimpelCom безмірно пишається. Новаторський дух, котрий ще більше зміцнив наші успіхи останніх 20 років, продовжує вести нас амбітним шляхом до лідерства у сфері цифрових технологій. Прогрес, якого ми досягли за останні 15 місяців, наочно свідчить про те, що ми на вірному шляху».

VimpelCom впроваджує нові цифрові можливості на ринках присутності, реалізуючи одну з наймасштабніших у галузі програм трансформації. Раніше у цьому році компанія оголосила про реорганізацію своєї IT-інфраструктури, приводячи її до єдиної цифрової платформи. Це прискорить процес розробки продуктів для задоволення майбутніх цифрових потреб клієнтів.

VimpelCom домоглася значного прогресу в раціоналізації своїх компаній. Днями телеком-група завершила операцію з об'єднання своїх активів в Італії – операторів Wind і Three Italia, а також здійснила злиття в Пакістані, зайнявши, таким чином, провідну позицію на локальному телеком ринку. Така стратегія глобалізує та спрощує бізнес-процеси в масштабах групи і забезпечує надійне управління за найвищими міжнародними стандартами.

Огі Фабела, співзасновник і почесний голова зазначив: «З тим же підприємницьким ентузіазмом, з яким ми заснували компанію 24 роки тому, VimpelCom переформатовує роботу всієї індустрії своєю амбітною стратегією цифрової трансформації. Новатори в галузі технологій та підприємці в усьому світі мріють про лістинг своїх компаній на фондовій біржі NASDAQ тут, у великому місті Нью-Йорку. Ми щиро пишаємося тим, що 20 років тому з'явилися на цій біржі, і сьогодні кожен з наших співробітників присвячує себе роботі над постійним впровадженням інновацій в обслуговуванні користувачів на ринках нашої присутності по всьому світу».

«Чому це важлива подія? Ми будуємо свій бізнес, орієнтуючись на найвищі стандарти: прозорість, відповідальність, відкритість. Сьогодні ми активно розвиваємо в Україні мережу 3G, уже забезпечивши доступ до нових технологій для 56% населення країни, а також перетворюємося на digital-компанію. Київстар – національний телеком-оператор з європейською культурою управління. І ми цінуємо досвід, який отримуємо, будучи частиною групи VimpelCom», – прокоментував Петро Чернишов, президент Київстар.