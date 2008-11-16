Мешканці Петербурга проспали повінь
09:11, 16 листопада 2008Разное
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МНС усе записало
Повінь була зафіксована в неділю вранці в Петербурзі, повідомив РІА Новости працівник міського МНС.
"Близько п`яти годин ранку рівень води в Неві піднявся на 187 сантиметрів вище ординару", - сказав представник МНС, нагадавши, що повінь в місті фіксується, коли рівень води піднімається на 160 сантиметрів.
За його словами, тепер уже вода знижується. "Рівень вже піднятий менш ніж на 158 сантиметрів", - сказав співробітник управління.
Він зазначив, що ніяких підтоплень нічна повінь не викликала.
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