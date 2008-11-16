Мешканці Петербурга проспали повінь

Повінь була зафіксована в неділю вранці в Петербурзі, повідомив РІА Новости працівник міського МНС.

"Близько п`яти годин ранку рівень води в Неві піднявся на 187 сантиметрів вище ординару", - сказав представник МНС, нагадавши, що повінь в місті фіксується, коли рівень води піднімається на 160 сантиметрів.

За його словами, тепер уже вода знижується. "Рівень вже піднятий менш ніж на 158 сантиметрів", - сказав співробітник управління.

Він зазначив, що ніяких підтоплень нічна повінь не викликала.