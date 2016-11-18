Брифінг "Проблеми надання офтальмологічноі допомоги дітям в зоні АТО та на територіі розмежування"

22:19, 18 листопада 2016
Разное
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В рамках проведення науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України "Своє дитинство треба бачити"  19 листопада відбудеться брифінг "Проблеми надання офтальмологічноі допомоги дітям в зоні АТО та на територіі розмежування".               

Початок о  13:20. Місце проведення: вул. Хрещатик, 2 , Український дім, 3 поверх

Учасники брифінгу :

Риков Сергій Олександрович - професор, голова правління Асоціаціі дитячих офтальмології України

Барінов Юрій Вікторович - доцент, головний дитячий офтальмолог МОЗ України

Лупир Сергій Анатолійович - доцент, голова осередку АДОУ Луганської області

Павлова Вікторія Миколаївна - обласний офтальмолог Донецької області ( м.Краматорськ)

Сіротіна Олена Іванівнаі  - обласний офтальмолог Луганської області ( м. Лисичанськ )

Іщук Богдан Павлович - голова правління Всеукраїнського благодійного фонду " Серце до Серця "

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