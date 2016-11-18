Брифінг "Проблеми надання офтальмологічноі допомоги дітям в зоні АТО та на територіі розмежування"
В рамках проведення науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України "Своє дитинство треба бачити" 19 листопада відбудеться брифінг "Проблеми надання офтальмологічноі допомоги дітям в зоні АТО та на територіі розмежування".
Початок о 13:20. Місце проведення: вул. Хрещатик, 2 , Український дім, 3 поверх
Учасники брифінгу :
Риков Сергій Олександрович - професор, голова правління Асоціаціі дитячих офтальмології України
Барінов Юрій Вікторович - доцент, головний дитячий офтальмолог МОЗ України
Лупир Сергій Анатолійович - доцент, голова осередку АДОУ Луганської області
Павлова Вікторія Миколаївна - обласний офтальмолог Донецької області ( м.Краматорськ)
Сіротіна Олена Іванівнаі - обласний офтальмолог Луганської області ( м. Лисичанськ )
Іщук Богдан Павлович - голова правління Всеукраїнського благодійного фонду " Серце до Серця "