Брифінг "Проблеми надання офтальмологічноі допомоги дітям в зоні АТО та на територіі розмежування"

В рамках проведення науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України "Своє дитинство треба бачити" 19 листопада відбудеться брифінг "Проблеми надання офтальмологічноі допомоги дітям в зоні АТО та на територіі розмежування". Початок о 13:20. Місце проведення: вул. Хрещатик, 2 , Український дім, 3 поверх Учасники брифінгу : Риков Сергій Олександрович - професор, голова правління Асоціаціі дитячих офтальмології України Барінов Юрій Вікторович - доцент, головний дитячий офтальмолог МОЗ України Лупир Сергій Анатолійович - доцент, голова осередку АДОУ Луганської області Павлова Вікторія Миколаївна - обласний офтальмолог Донецької області ( м.Краматорськ) Сіротіна Олена Іванівнаі - обласний офтальмолог Луганської області ( м. Лисичанськ ) Іщук Богдан Павлович - голова правління Всеукраїнського благодійного фонду " Серце до Серця "

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