Щодня через Службу зайнятості роботу знаходить більше 3 тисяч українців – статистика

Про це повідомив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.

“Ми отримали цифри за 10 місяців – ефективність роботи Служби досить висока. Так, за один робочий день в середньому ми працевлаштовуємо понад 3000 українців. З початку року був запроваджений цілий перелік змін, який дозволив зберегти нашу ефективність в період піку кризи на ринку праці, який припав на січень цього року. Проте, разом із економічною ситуацією та ситуацією на Сході Україні проблемою досі лишається те, що не всі українці, на превеликий жаль, хочуть працювати і йдуть до Служби не за пошуком роботи, а виключно за виплатами”, - зазначив С. Кравченко.

За словами заступника Голови ДСЗ, з початку року в Службі був запроваджений новий регламент обслуговування клієнтів, який значно скоротив час пошук роботи. Разом із тим, як підкреслив С.Кравченко,

підбір роботи – це далеко не весь перелік послуги, які можна отримати у службі зайнятості, як звикли думати українці. Так, у центрах зайнятості можна отримати професійні консультації психологів, які визначають, яка саме професія може підходити під конкретний психотип людини. Також, у Службі зайнятості у короткий термін можна безкоштовно перенавчитись на затребувану на ринку професію. При цьому, перелік професій включає, як робітничі спеціальності, такі як токар, так і професії пов’язані із IT-галуззю.

Окрім навчання та перенавчання на затребувану спеціальність у Службі зайнятості можна пройти курси підприємницької діяльності та отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю на відкриття власної справи. Крім того, серед послу служби направлення на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру.

“Ми йдемо у ногу із часом. Майже кожного місяця, не чекаючи змін у законодавстві, які нам конче потрібні, ми впроваджуємо інноваційні рішення та нові послуги. Віднедавна усі безробітні отримали можливість безкоштовно вивчати англійську мову. Крім того, ми запустили спільний проект із платформою Прометеус, яка дозволяє вчитись онлайн у кращих викладачів світу”, - додав С.Кравченко.