У рамках проекту "IT-школа Samsung" у двох ліцеях Києва відкрилися комп'ютерні класи

На сьогоднішній день Міністерством освіти України розроблено документ, проект для обговорення, про основи реформування середньої освіти – "Нова українська школа". Документ визначає основні зміни в дошкільній, загальній середній, професійній, вищій освіті та в освіті дорослих. "Нова українська школа" покликана зацікавити ідеєю реформування освіти якомога ширші кола, в тому числі бізнес і місцеву владу.

У концепцію "Нової української школи" входить 10 ключових компетентностей - динамічних комбінацій знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, які визначають здатність людини успішно здійснювати професійну або навчальну діяльність.

Серед 10-ти ключових компетентностей – "Інформаційно-цифрова", яка передбачає впевнене і одночасно критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій учнями для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та у приватному спілкуванні; інформаційну та медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки.

В рамках розвитку даної компетенції велику роль займають гравці бізнесу.

Вже з листопада навчальний курс в рамках проекту "IT-школа Samsung" дозволить учням отримати якісні теоретичні знання і практичні навички програмування в укомплектованих компанією Samsung класах.

Проект передбачає безкоштовне навчання учнів старших класів об'єктно-орієнтованому програмуванню на основі неформальної освіти. Підставою для участі в проекті є успішне проходження вступного тестування. У цьому році в ньому взяли участь 160 учнів від 7 до 11 класу.

Програма розрахована на один навчальний рік, що складається з 6 основних модулів, в які входять основи програмування на мові Java і C, об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java під Android, основи інформаційної безпеки, введення в системи управління базами даних на прикладі SQLite, а також введення в World Wide Web.

З 10-го листопада на базі Русанівського та природничо-наукового ліцею №145 відкрито комп’ютерні класи і учнівже приступили до занять з програмування.

На офіційному відкритті комп'ютерного класу в ліцеї №145 заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей подякував представникам Samsung за внесок у зміцнення матеріальної бази освітніх закладів України.

"Я вдячний представникам бізнесу за ініціювання різноманітних освітніх проектів та внесок у зміцнення матеріальної бази освітніх закладів України. Я сподіваюся, що наші горизонти співпраці будуть зміцнюватися і розширюватися. Сподіваюся, що нове обладнання, а також нові знання і навички сприятимуть підвищенню результативності навчання і досягненню нових висот на різноманітних конкурсах з фізико-математичних дисциплін ", – зазначив Хобзей.

Завдяки проекту учні отримають практичні навички зі створення додатків для мобільних платформ в цілому і операційної системи Android зокрема, розповідає голова відділу корпоративного маркетингу компанії "Samsung Electronics Україна" Людмила Притула.

Крім того, за її словами, курс задіює найсучасніше обладнання, а в ролі викладачів виступають практикуючі фахівці – співробітники українського центру розробок і досліджень Samsung.

Пілотний проект "IT-школа Samsung" буде реалізовуватися в Україні протягом 2016-2017 навчального року. У разі успішної апробації проект буде продовжений і розширений на інші міста України.