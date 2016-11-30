Бізнес-форум "Україна – країна підприємців" в Ужгороді

Запрошуємо вас на запашну каву та перший український бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», який відбудеться 30 листопада о 10:00 у галереї “Ілько” (м.Ужгород, вул. Кошицька,28).

У ході відкритого діалогу з місцевою владою, представниками УСППі та банкірами ви маєте можливість дізнатися про механізми стимулювання розвитку підприємництва у регіоні, серед яких можливість компенсації з місцевих бюджетів частини відсотків за банківськими кредитами, якщо вони спрямовані на створення нових робочих місць.

Головна мета проекту – сприяти створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні за рахунок розвитку і підтримки малого бізнесу.

У форумі братимуть участь:

Гузинець Юрій Іванович - керуючий справами виконавчого комітету Закарпатської обласної ради.

Фущич Юрій Іванович- директор Закарпатського обласного центру зайнятості.

Андріїв Богдан Євстафійович - голова Ужгородської міської ради

Кіндрат Олексій Олексійович - керівник регіонального відділення УСПП в Закарпатській області

Програма форуму

З питань акредитації та за додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:

Капітан Ольга Мирославівна тел. +38-066-973-09-63, e-mail: kapitanolja@gmail.com, https://www.facebook.com/oljzuk

Довідка:

Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців і тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та ПриватБанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Форум об’єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто лише мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних та приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців, серед яких власнику мережі продуктових

магазинів “Зіна” Миколі Жолтані​, ​власник 2-х кращих інформаційних порталів області “Мукачево.нет” та “Варош” Дмитро Тужанський, власнику меблевого салону «МВ Design»

Володимир Комарницький та директор мережі магазинів “Світоптики” Сергій Павленко​. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Детальніше про форум та реєстрація - за посиланням https://kub.pb.ua/forums/.