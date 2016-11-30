Дискусійно-мистецький захід "Лінія Розмежування. Голос"

Правда про війну - це непрості відповіді на непрості запитання:

Чи називати війну війною?

Чому важливо не мовчати?

Якими є наслідки мовчання?

Хто повинен говорити про війну?

Що треба говорити?

Чи суспільство повинно знати правду про війну?

Чи потрібно знати і що потрібно знати про свого ворога?

Як під час війни думати і говорити про мир і порозуміння?

Що казати тим громадянам, які вимушені жити під окупацією, і які втекли від окупації?

"Лінія Розмежування. Голос" – це спроба відповіді на такий запит.

Акредитація за телефоном (050)381-38-17

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

Модератори: Наталя СОКОЛЕНКО та Андрій КУЛИКОВ

14.30-14.45 Вітальне слово від організаторів

14.45-16.15 Подіумна дискусія «Неназвана війна або чому не можна мовчати про війну?»

Дискутують: Олексій ЦОКАЛОВ, фермер; Ірина МІХНЮК, «Крила 8 сотні»; Таміла ТАШЕВА, «КримSOS»; Марія ЗАВ'ЯЛОВА, журналістка; Денис КАЗАНСЬКИЙ, блогер.

16.15-16.45 Перерва

16.45-18.15 Подіумна дискусія «Правдива історія або що треба говорити про війну?»

Дискутують: Максим ЯКОВЛЄВ, політолог; Олександра МАТВІЙЧУК, правозахисниця; Максим ЛЕВІН, фотокореспондент LB.ua; Андрій ГРЕЧАНОВ (РАХМАН), офіцер.

18.15-18.30 Завершальне слово

18.30-20.00 Виставка полотен Влади Ралко та Володимира Буднікова, допрем’єрна презентація щоденників художників від галереї «ЧЕРВОНЕЧОРНЕ», коктейль