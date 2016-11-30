Дискусійно-мистецький захід "Лінія Розмежування. Голос"
Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький Арсенал" 30 листопада 2016 року о 13:30.
Правда про війну - це непрості відповіді на непрості запитання:
Чи називати війну війною?
Чому важливо не мовчати?
Якими є наслідки мовчання?
Хто повинен говорити про війну?
Що треба говорити?
Чи суспільство повинно знати правду про війну?
Чи потрібно знати і що потрібно знати про свого ворога?
Як під час війни думати і говорити про мир і порозуміння?
Що казати тим громадянам, які вимушені жити під окупацією, і які втекли від окупації?
"Лінія Розмежування. Голос" – це спроба відповіді на такий запит.
Акредитація за телефоном (050)381-38-17
ПРОГРАМА ЗАХОДУ:
Модератори: Наталя СОКОЛЕНКО та Андрій КУЛИКОВ
14.30-14.45 Вітальне слово від організаторів
14.45-16.15 Подіумна дискусія «Неназвана війна або чому не можна мовчати про війну?»
Дискутують: Олексій ЦОКАЛОВ, фермер; Ірина МІХНЮК, «Крила 8 сотні»; Таміла ТАШЕВА, «КримSOS»; Марія ЗАВ'ЯЛОВА, журналістка; Денис КАЗАНСЬКИЙ, блогер.
16.15-16.45 Перерва
16.45-18.15 Подіумна дискусія «Правдива історія або що треба говорити про війну?»
Дискутують: Максим ЯКОВЛЄВ, політолог; Олександра МАТВІЙЧУК, правозахисниця; Максим ЛЕВІН, фотокореспондент LB.ua; Андрій ГРЕЧАНОВ (РАХМАН), офіцер.
18.15-18.30 Завершальне слово
18.30-20.00 Виставка полотен Влади Ралко та Володимира Буднікова, допрем’єрна презентація щоденників художників від галереї «ЧЕРВОНЕЧОРНЕ», коктейль