На ВДНГ встановлять першу в Україні цифрову ялинку

Незвичайну ялинку презентують 10 грудня в рамках проекту «Зима на ВДНГ»

Національний Експоцентр України починає зворотний відлік до Нового року! Як вже анонсувалося раніше, цієї зими ВДНГ перетвориться на справжній зимовий парк розваг, який буде працювати і по буднях, і у вихідні. Вхід на його територію - вільний протягом усієї зими.

Однією з головних прикрас «Зими на ВДНГ» стане незвичайна електронна ялинка, а це - шість ярусів, що складаються з понад 300 світлодіодних модулів. Високі технології світлодіодного обладнання та професійно спроектоване рішення істотно знижують споживання електроенергії. При максимальному використанні грандіозна 8-ми метрова конструкція споживає не більше 40кВт, при помірному - близько 20кВт. В установці ялинки ВДНГ допомагає компанія ЕКТАrent, якій у співавторстві з художником-декоратором ВДНГ Марією Кобилецькою належить ідея. Прототипом ялинки став логотип проекту «Зима на ВДНГ» - не менш оригінальний, ніж сама задумка. Встановлять електронну красуню в центрі Льодової арени, яка також почне свою роботу 10 грудня.

Ялинка унікальна в своєму класі і є першою цифровою ялинкою, яку презентують в Україні.

Максим Бахматов (генеральний директор ВДНГ):

Ми не знаємо, яким буде 2017, але ми можемо з упевненістю сказати, що будемо зустрічати Новий рік так, як ніколи раніше. Компанію традиційній новорічної ялинці у цьому році складе цифрова красуня. Нарівні з яскравими ялинками Вегаса, Мадрида і Лондона ми раді анонсувати участь в «Зимі на ВДНГ» ялинки, при погляді на яку ви усвідомлюєте - майбутнє вже поруч.

Вага конструкції – більше двох тонн. Що саме транслюватимуть екрани з яких складається ялинка, команда ВДНГ поки тримає в секреті. Відомо, що використовувати їх можна як в режимі святкової ілюмінації, так і в якості інформаційного табло.

Володимир Дверник (ЕКТАrent):

Активна, «жива», шестиярусна ялинка зможе відображати як абстрактне відео та відео ефекти, так і відео в реальному часі, працювати в режимі рядка, що біжить. Дозволить виводити цілісне зображення на всю ялинку або окремою картинкою на кожен ярус.

«Зима на ВДНГ» - авторський проект оновленого ВДНГ. Протягом зими відвідувачів Експоцентру очікує безліч шоу-програм, розваг та щоденна безкоштовна анімація для дітей.

Ознайомитися з детальною програмою та слідкувати за новинами можна на сайті vdng.ua