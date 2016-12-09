Прес-конференція грузинського танцювального ансамблю "Кутаїсі"
12:30, 09 грудня 2016Разное
116 0
9 грудня 2016 року у Києві відбудеться прес-конференція, присвячена Всеукраїнському гастрольному туру Державного ансамблю пісні і танцю Грузії "Кутаїсі".
Гостями прес-конференції будуть: солісти колективу, хореограф, художній керівник ансамблю «Кутаїсі», представник від Посольства Грузії в Україні та організатор туру.
На вас чекають: яскраві костюмовані заходи від ансамблю, інтерв’ю, промо-виступ колективу «Кутаїсі», дегустація напоїв відомих грузинських марок та фуршет від ресторану «Кізил».
Дата: 9 грудня 2016 р.
Час: 13:00
Початок акредитації: 12:30
Місце проведення: ресторан «Кізил»
Адреса: Київ, вул. Набережно-Хрещатицька,11
Акредитація на захід обов’язкова за ел. адресою: svetsvetlana77@gmail.com
Тел.: +38 097 977 55 88
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter