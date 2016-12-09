Прес-конференція грузинського танцювального ансамблю "Кутаїсі"

Гостями прес-конференції будуть: солісти колективу, хореограф, художній керівник ансамблю «Кутаїсі», представник від Посольства Грузії в Україні та організатор туру.

На вас чекають: яскраві костюмовані заходи від ансамблю, інтерв’ю, промо-виступ колективу «Кутаїсі», дегустація напоїв відомих грузинських марок та фуршет від ресторану «Кізил».

Дата: 9 грудня 2016 р.

Час: 13:00

Початок акредитації: 12:30

Місце проведення: ресторан «Кізил»

Адреса: Київ, вул. Набережно-Хрещатицька,11

Акредитація на захід обов’язкова за ел. адресою: svetsvetlana77@gmail.com

Тел.: +38 097 977 55 88