10 грудня 2016 року, в суботу о 14:30 відбудеться Святкування Калити і «Козацький Гарт».

Козацька Лицарська Школа спільно з Музеєм Революції Гідності запрошує на святкування Калити, та «Козацький гарт» - щорічне свято сили та краси.

Особливим акцентом цьогорічної Калити будуть наші гості – діти воїнів АТО та героїв Небесної сотні.

Калита – символ життєдайної енергії сонця, символ перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над пітьмою. Під час свята проводиться безліч козацьких забав, змагань та випробувань. І тільки найспритніші юнаки та дівчата мають право кусати калиту першими, щоб насититись сонячною енергією до початку Нового року – приходу весни.

У програмі заходу:

презентаційні виступи учнів Козацької Лицарської Школи та змагання за кубок “Калити”;

показові виступи команди Арт-шоу “Гопак”;

відзначення давнього українського свята Калити та вечорниць;

козацькі забави, танці, конкурси, ігри;

подарунки та море гарного настрою;

частування гостей свята справжнім козацьким кулішем і узваром.

Свято відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 2, Український дім.

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