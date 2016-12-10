Святкування Калити і "Козацький Гарт"
10 грудня 2016 року, в суботу о 14:30 відбудеться Святкування Калити і «Козацький Гарт».
Козацька Лицарська Школа спільно з Музеєм Революції Гідності запрошує на святкування Калити, та «Козацький гарт» - щорічне свято сили та краси.
Особливим акцентом цьогорічної Калити будуть наші гості – діти воїнів АТО та героїв Небесної сотні.
Калита – символ життєдайної енергії сонця, символ перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над пітьмою. Під час свята проводиться безліч козацьких забав, змагань та випробувань. І тільки найспритніші юнаки та дівчата мають право кусати калиту першими, щоб насититись сонячною енергією до початку Нового року – приходу весни.
У програмі заходу:
- презентаційні виступи учнів Козацької Лицарської Школи та змагання за кубок “Калити”;
- показові виступи команди Арт-шоу “Гопак”;
- відзначення давнього українського свята Калити та вечорниць;
- козацькі забави, танці, конкурси, ігри;
- подарунки та море гарного настрою;
- частування гостей свята справжнім козацьким кулішем і узваром.
Свято відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 2, Український дім.
Акредитація журналістів: (050) 410-79-32, (067) 254-51-52, (044) 332-77-47;
e-mail: tabir@hopak.kiev.ua
Додаткову інформацію також можна знайти на сайті: www.hopak.kiev.ua