Впродовж 2016 року найбільш затребуваними серед роботодавців продовжують залишатись робітничі професії

Про це повідомив в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба відомства.

“Впродовж 11 місяців 2016 року кількість вакансій у базі Служби зайнятості становила понад 870 тисяч. Аналізуючи їх, можу сказати, що в країні не вистачає робочих рук. Ви знаєте, що служба зайнятості реформується і її послуги стають все більш доступні для населення. Тому укомплектування вакансій проходить набагато швидше. Вже сьогодні розпочався процес реорганізації, в рамках якого ми плануємо зменшити кількість адміністративно-господарського персоналу та збільшити кількість фахівців, які займаються обслуговуванням клієнтів”, - наголосив В.Ярошенко.

За його словами, в країні найбільша потреба у наступних фахівцях: водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих товарів, підсобні робітники, оператори котелень, швачки, кухарі, вантажники та інші робітничі професії.

Разом з цим, ми бачимо, що поряд зі звичайними професіями, які іноді навіть не потребують кваліфікації, виник дефіцит у фахівцях різної спеціалізації.

Серед професій у яких є дефіцит фахівців найбільше: водій тролейбуса (154 вакансії і лише 26 претендентів), лікар загальної практики-сімейний лікар (119 вакансій і 16 претендентів), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (236 вакансій і 156 претендентів), фрезерувальник (192 вакансії і 79 претендентів), молодший інспектор МВС (117 вакансій і 44 претендента). В країні також не вистачає лікарів-педіатрів, лікарів-терапевтів, токарів, шліфувальників.

При цьому, серед найпопулярніших професій серед безробітних є бухгалтер (по країні роботу за цим напрямком шукає 7467 безробітних, керівник підприємства-директор (3503 безробітних), спеціаліст державної служби (4862 безробітних), економіст (2879 безробітних), головний бухгалтер (2150 безробітних), юрист (1176 безробітних).

Дисбаланс між попитом і пропозицією на робочу силу спостерігається по всій Україні.

“Дисбаланс на ринку праці – це загальнонаціональна проблема, яка відома країні вже багато років. Є перелік спеціальностей, на які популярно навчатись – це юристи, економісти, менеджери. В той час, коли у роботодавців надлишок працівників таких професій, а не вистачає саме конкретних професіоналів”, – наголосив В. Ярошенко.

Разом із тим, він зазначив, якщо професія людини стала не затребувана на ринку праці, то в Службі зайнятості можна абсолютно безкоштовно перенавчитися на нову спеціальність. У структурі ДСЗ працюють 11 центрів професійно-технічної освіти, в яких можна освоїти одну з 77 професій: від бармена або офіціанта, до програміста або водолаза.