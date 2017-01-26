Прес-конференція: "Скільки коштує пасажирам монополія на послуги в аеропортах України?"

Українська асоціація професіоналів у сфері GR і лобістів продовжує серію заходів щодо формування регуляторної політики та налагодження коректного діалогу бізнесу і влади. Минулого разу темою дискусії були «Транспортні стратегії». 26 січня Асоціація спільно з Авіаційним комітетом при Торгово-промисловій палаті запрошує Вас до обговорення проблеми подолання монополії для забезпечення високої якості та зниження цін на послуги у аеропортах України.

Авіаційний комітет пропонує власний варіант документу, розроблений експертами сфери відповідно до принципів, перевірених європейським досвідом та закликає до відкритої дискусії усіх спеціалістів галузі та представників органів державної влади.

Участники прес-конференції:

Олег Бондарь - юрист, юридичне бюро «ECOVIS Бондарь та Бондарь».

Володимир Наумов – голова ради Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури, заступник Голови Авіаційного комітету України.

Микола Щербина – Українська Авіатранспортна Асоціація, до якої входить найбільші представники авіаційного ринку – авіакомпанії “МАУ” та “Азур Ейр”, а також аеропорти Вінниця, МА “Бориспіль”.

Запрошуємо Вас взяти участь у дискусії з прогресивними та авторитетними фахівцями сфери та долучитися до серії заходів Асоціації лобістів, що вцілому формують регуляторну політику в Україні та коректний діалог бізнесу і влади. Це є першим етапом спільної роботи над подоланням монополії та забезпечення ринкових відносин.

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/1GMd8Di_-fIwc0iL99McCCqOX04-9Zc2qvgo5QQmqpdw/edit?ts=58857489