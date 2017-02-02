Широке громадське обговорення щодо індексації залізничних тарифів на вантажні перевезення
У четвер, 2 лютого, о 12:00 відбудеться широке громадське обговорення стану справ у галузі вантажних залізничних тарифів, яке організовує Державна регуляторна служба України спільно з галузевими асоціаціями та бізнес-спільнотою.
У заході візьмуть участь представники найбільших всеукраїнських галузевих об’єднань та учасники ринку вантажних залізничних перевезень, представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, ЗМІ.
Планується обговорити проект наказу Мінінфраструктури, яким передбачається здійснити з лютого 2017 року індексацію тарифів на перевезення вантажів у межах України на 25% та дерегуляцію вагонної складової у тарифах на перевезення вантажів у власних вагонах ПАТ «Укрзалізниця».
Мета заходу – вироблення першочергових кроків з упередження негативних наслідків підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.
Захід відбудеться у приміщенні Державної регуляторної служби України за адресою: вул. Арсенальна, 9/11.
Реєстрація учасників починається з 11.30.
Щодо участі: 285-03-72, 2306@dkrp.gov.ua , Олена Васильківська
Акредитація ЗМІ: 096-784-74-17, irina _ ilieva @ ukr . net , Ірина Ільєва