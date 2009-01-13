Економічна криза поповнила англійську мову новими словами

Більшість нових слів і висловів, які можуть поповнити словник англійської мови в 2009 році, зобов`язані своїм виникненням економічній кризі, пише британська The Daily Telegraph.

Укладачі словника Gem, що виходить у видавництві Collins, розглядають список слів, за вживанням яких у письмовій і усній мові фахівці стежитимуть найближчі місяці. Якщо з`ясується, що слова і вислови вкорінилися в мові, вони будуть включені в словник.

До цього списку ввійшло поняття "staycation", складене з дієслова "To stay" (залишатися) і іменника "vacation" (канікули, відпустка). Так називають святкові дні або відпустку, проведені вдома через відсутність грошей на подорож.

Інше нове слово - "recessionista", складене з "recession" (рецесія) і "fashionista" (модник). Так пропонується називати людину, чий одяг (дешевий чи поношений) відповідає важкій економічній ситуації.

На друге місце серед джерел нових слів і висловів потрапили соціальні мережі. Завдяки захопленню британців віртуальним спілкуванням англійська мова здобула поняття "Social notworking" (від "social networking"), так визначено поведінку людини, яка проводить робочий час в соціальних мережах. Також пропонується додати в словник дієслово "to defriend", яке можна перевести як "віддружитися", - видалити користувача із списку друзів.

Лента.ру