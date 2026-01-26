Десятки тисяч людей без опалення через цілеспрямовані удари РФ по Херсонській ТЕЦ

Ситуація в місті одна з найбільш критичних в Україні.

Внаслідок обстрілів російських окупантів виведена з ладу і не працює Херсонська ТЕЦ, яка забезпечувала теплом десятки тисяч містян. Про це повідомив голова правління компанії "Нафтогаз України", якій належить Херсонська ТЕЦ, Сергій Корецький.

"Упродовж минулої доби росіяни цілеспрямовано обстрілювали Херсонську ТЕЦ – артилерією та дронами. Вона була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста", – ідеться в повідомленні.

За словами Корецького, російські терористи хочуть позбавити енергетиків можливості для відновлення обладнання. Наразі ситуація з теплом в Херсоні – одна з найбільш критичних, підкреслює він.

"Спільно з місцевою владою робимо все можливе, щоб забезпечити херсонців альтернативними джерелами тепла. Вживаються заходи для забезпечення резервного постачання", – повідомляє менеджер.

Багато мешканців Києва також до сих пір залишаються без опалення. Особливо важка ситуація на лівому березі, на житловому масиві Троєщина.

Після нових атак окупантів по енергоструктурі в ніч на 24 січня відновлення теплопостачання на Троєщині може відбутися за 4-5 днів, за оцінками фахівців. Зазначається, що дані строки реальні лише за умови відсутності нових ударів.

Станом на середину дня понеділка нічний обстріл ворога спричинив знеструмлення абонентів на Харківщині та Донеччині. Водночас погода додала проблем енергетикам на Київщині та Тернопільщині, де частина мешканців також залишилася відрізаною від енергопостачання.

