Роботи і дрони: НАТО хоче створити вздовж кордону з РФ безпілотну зону оборони

НАТО планує сформувати автоматизовану оборонну зону для захисту європейських кордонів від можливих атак з боку Росії. Про це заявив заступник начальника штабу Альянсу з операцій генерал Томас Ловін у коментарі німецькому виданню Welt am Sonntag, зазначає Interesting Engineering.

За його словами, багаторівнева концепція оборони передбачає використання передових технологій, здатних уповільнити або зупинити вторгнення ще на ранніх етапах конфлікту. Як зазначають ЗМІ, Польща та Румунія вже вивчають можливість розгортання подібної системи.

За планом НАТО, вздовж кордонів з Росією та Білоруссю має з’явитися буферна зона, оснащена мережами спостереження та дистанційно керованими або напівавтоматизованими системами, які забезпечуватимуть першу лінію виявлення можливого вторгнення.

"Ловін пояснив, що система східного спостереження Альянсу інтегруватиме дані з наземних, повітряних, космічних і цифрових джерел. Автоматизована платформа на базі штучного інтелекту використовуватиме сенсори для виявлення противника та зможе активувати захисні засоби – дрони, напівавтономні бойові машини, наземні роботизовані комплекси, а також автоматичні системи ППО і протиракетної оборони", - йдеться у статті.

Водночас, як зазначають автори, генерал наголосив, що будь-які дії із застосуванням летальної зброї "завжди залишатимуться під відповідальністю людини".

Сенсори планують розмістити на землі, у космосі, в кіберпросторі та в повітрі. Система охоплюватиме територію протяжністю у кілька тисяч кілометрів, фіксуватиме переміщення противника або розгортання озброєнь і передаватиме інформацію всім країнам НАТО в режимі реального часу. За словами Ловіна, така інфраструктура, кеорвана штучним інтелектом, посилить наявні системи озброєння Альянсу та передові підрозділи.

Збір розвідувальних даних базуватиметься на поєднанні стаціонарних і мобільних платформ – радарів, акустичних та оптичних сенсорів, а також інформації із супутників, безпілотників і розвідувальних літаків.

За словами аналітиків, європейські країни НАТО підвищують рівень бойової готовності на тлі побоювань, що Росія, економіка якої переведена на воєнні рейки через війну проти України, може спробувати розширити свою військову присутність на території ЄС.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готується підписати контракт на створення "найбільшої в Європі системи протидії дронам". В інтерв’ю ЗМІ він не розкрив вартість угоди та не назвав консорціум, з яким мають укласти угоду. Однак зазначив, що йдеться про "різні типи озброєнь" і що закупівля зумовлена "нагальною оперативною потребою".

Автори додали, що Польща та Румунія працюють над розгортанням нової системи озброєнь для протидії російським дронам. Її почали розробляти після неодноразових порушень повітряного простору НАТО, які виявили вразливості безпеки та загострили регіональну напруженість.

За даними ЗМІ, Данія також планує приєднатися до цієї ініціативи в межах ширшого посилення оборони на східному фланзі Альянсу. Очікується, що повністю система НАТО запрацює до кінця 2027 року.

Нагадаємо, глава НАТО Марк Рютте заявив, що Євросоюз або Європа в цілому здатні не здатні захистити себе без США. За його словами, в цьому випадку витрати Європи на оборону повинні будуть значно зрости, також потрібно закупити власне ядерне озброєння, на що загалом потрібні мільярди євро. На його думку, захист країн ЄС без Америки схожий на мрію.

За його словами, Європі потрібні США, і аналогічно США потрібні НАТО. Рютте додав, що навіть у міру зміни пріоритетів Америки "завжди буде дуже сильна присутність США в Європі".

Глава НАТО також попередив, що показники збиття Україною російських безпілотників знизилися, оскільки у неї недостатньо перехоплювачів для ефективної протидії. Він закликав депутатів Європарламенту допомогти йому переконати лідерів надати допомогу Україні.

