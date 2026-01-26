БРІКС кидає виклик долару: Індія ініціює створення спільної цифрової валюти

Країни блоку хочуть створити єдину платіжну платформу без запровадження спільної валюти.

Країни БРІКС вивчають можливість об’єднання цифрових валют своїх центральних банків задля створення спільної платіжної системи для торгівлі та туризму. Особливо активно в цьому напрямі діє Індія.

Видання Berliner Zeitung пише, що Резервний банк Індії (РБІ) запропонував пов’язати національні цифрові валюти центробанків (CBDC) країн блоку, щоб спростити транскордонні платежі у торгівлі та туризмі. За даними ЗМІ, ініціативу планують винести на саміт БРІКС-2026, який прийматиме Індія. Якщо її схвалять, це стане першим формальним кроком до спільної рамки для цифрових валют БРІКС.

Обговорення зменшення залежності від долара тривають давно, але тепер фокус – не на спільній валюті, а на платіжній інфраструктурі. Йдеться про Brics Pay: єдину платіжну платформу без запровадження спільної валюти. Мета – транскордонні розрахунки в національних валютах, без доларових клірингових центрів і систем на кшталт SWIFT.

Особливої ваги проєкту додає головування Індії в БРІКС. У Нью-Делі питання фінансового суверенітету стали пріоритетнішими на тлі економічного тиску США. Прем’єр Нарендра Моді обговорював фінансову співпрацю з партнерами по БРІКС, а індійські медіа активно пишуть про зменшення домінування долара.

Водночас Резервний банк Індії наголошує, що про цілеспрямовану відмову від долара не йдеться. Проте взаємопов’язана система CBDC призвела б до того, що платіжні потоки всередині країн БРІКС стали б менш залежними від фінансових каналів, зосереджених навколо долара.

Ризики і перестороги проєкту

При цьому жодна з великих країн БРІКС ще не запровадила цифрову валюту центрального банку в повному обсязі - усі перебувають на етапі пілотних проєктів. Невизначеними залишаються як технічна сумісність систем, так і регуляторні питання, зокрема доступ до даних, механізми врегулювання торговельних дисбалансів і структура управління.

Попередній досвід показує ризики: у торгівлі Індії з Росією в національних валютах Москва накопичила значні обсяги рупій, які складно використати. Щоб уникнути подібного, Резервний банк Індії розглядає валютні свопи та регулярні системи взаємозаліку.

Існують і політичні застереження. Усередині БРІКС різний рівень стратегічної довіри: поряд із "жорсткими" гравцями (Іран, Росія) – більш помірковані (Індія, Бразилія, ОАЕ). Додає напруги і суперництво Індії та Китаю - Нью- Делі остерігається можливого домінування юаня.

Після приєднання до БРІКС, зокрема, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Єгипту та Ефіопії, ця неформальна група дедалі більше об’єднує великих експортерів енергоносіїв і ключові країни, що розвиваються. Фінансові розрахунки поза межами долара завдяки цьому набувають стратегічного значення, зокрема в торгівлі сировинними товарами.

Водночас країни БРІКС підкреслюють, що не йдеться про короткострокове витіснення долара. Йдеться радше про створення альтернативної інфраструктури, яка знижує транзакційні витрати, зменшує вразливість до санкцій – насамперед для Москви та Тегерана – і розширює простір для економічної політики держав-учасниць.

Західні країни уважно стежать за цими процесами. Навіть якщо платіжна система БРІКС запрацює, вона не знищить глобальну роль долара негайно. Однак у довгостроковій перспективі вона може обмежити фінансово-санкційний вплив США та їхніх європейських союзників.

