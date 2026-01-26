БРІКС кидає виклик долару: Індія ініціює створення спільної цифрової валюти

Країни БРІКС вивчають можливість об’єднання цифрових валют своїх центральних банків задля створення спільної платіжної системи для торгівлі та туризму. Особливо активно в цьому напрямі діє Індія.
Видання Berliner Zeitung пише, що Резервний банк Індії (РБІ) запропонував пов’язати національні цифрові валюти центробанків (CBDC) країн блоку, щоб спростити транскордонні платежі у торгівлі та туризмі. За даними ЗМІ, ініціативу планують винести на саміт БРІКС-2026, який прийматиме Індія. Якщо її схвалять, це стане першим формальним кроком до спільної рамки для цифрових валют БРІКС.
Обговорення зменшення залежності від долара тривають давно, але тепер фокус – не на спільній валюті, а на платіжній інфраструктурі. Йдеться про Brics Pay: єдину платіжну платформу без запровадження спільної валюти. Мета – транскордонні розрахунки в національних валютах, без доларових клірингових центрів і систем на кшталт SWIFT.
Особливої ваги проєкту додає головування Індії в БРІКС. У Нью-Делі питання фінансового суверенітету стали пріоритетнішими на тлі економічного тиску США. Прем’єр Нарендра Моді обговорював фінансову співпрацю з партнерами по БРІКС, а індійські медіа активно пишуть про зменшення домінування долара.
Водночас Резервний банк Індії наголошує, що про цілеспрямовану відмову від долара не йдеться. Проте взаємопов’язана система CBDC призвела б до того, що платіжні потоки всередині країн БРІКС стали б менш залежними від фінансових каналів, зосереджених навколо долара.
Ризики і перестороги проєкту
При цьому жодна з великих країн БРІКС ще не запровадила цифрову валюту центрального банку в повному обсязі - усі перебувають на етапі пілотних проєктів. Невизначеними залишаються як технічна сумісність систем, так і регуляторні питання, зокрема доступ до даних, механізми врегулювання торговельних дисбалансів і структура управління.
Попередній досвід показує ризики: у торгівлі Індії з Росією в національних валютах Москва накопичила значні обсяги рупій, які складно використати. Щоб уникнути подібного, Резервний банк Індії розглядає валютні свопи та регулярні системи взаємозаліку.
Існують і політичні застереження. Усередині БРІКС різний рівень стратегічної довіри: поряд із "жорсткими" гравцями (Іран, Росія) – більш помірковані (Індія, Бразилія, ОАЕ). Додає напруги і суперництво Індії та Китаю - Нью- Делі остерігається можливого домінування юаня.
Після приєднання до БРІКС, зокрема, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Єгипту та Ефіопії, ця неформальна група дедалі більше об’єднує великих експортерів енергоносіїв і ключові країни, що розвиваються. Фінансові розрахунки поза межами долара завдяки цьому набувають стратегічного значення, зокрема в торгівлі сировинними товарами.
Водночас країни БРІКС підкреслюють, що не йдеться про короткострокове витіснення долара. Йдеться радше про створення альтернативної інфраструктури, яка знижує транзакційні витрати, зменшує вразливість до санкцій – насамперед для Москви та Тегерана – і розширює простір для економічної політики держав-учасниць.
Західні країни уважно стежать за цими процесами. Навіть якщо платіжна система БРІКС запрацює, вона не знищить глобальну роль долара негайно. Однак у довгостроковій перспективі вона може обмежити фінансово-санкційний вплив США та їхніх європейських союзників.
Країни БРІКС - останні новини
Влітку 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що союз БРІКС почав "згасати" після того, як він пригрозив ввести проти країн-членів об'єднання додаткові мита в розмірі 10%
У січні в Південній Африці розпочалися тижневі військово-морські навчання, які відбуваються на тлі загострення напруженості через військові операції США у Венесуелі та Атлантиці. Навчання отримали назву "Воля до миру 2026" і включили країни "БРІКС плюс". Міністерство оборони Пекіна заявило, що Китай і Росія візьмуть в них участь разом з Південною Африкою.