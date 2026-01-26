Зеленський розповів, коли відбудеться наступна зустріч між Україною, Росією та США

Він зауважує, що буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч.

У неділю, 1 лютого може відбутися наступна тристороння зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, який зауважив, що нині відбулася вже "повна доповідь нашої делегації - хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей".

"За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру - те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу", - зазначив він.

Глава держави додав, що є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч.

"Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, - це Росія. Президент додав:

"Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою - відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен".

Мирні переговори - позиція України

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський наголосив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тож потрібно шукати компроміс.

Він заявив, що документ про американські гарантії безпеки для України вже готовий на 100%, лишилося лише підписати його.

