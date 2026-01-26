ЗСУ відповіли на чутки про захоплення Оріхово-Василівки на Донеччині

Інформація про захоплення села не відповідає дійсності, заявили військові.

В угрупованні військ "Схід" спростували інформацію про те, що село Оріхово-Василівка Донецької області нібито перебуває під контролем росіян.

"Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - запевнили військові.

У повідомленні йдеться, що "українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції".

"Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ. Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними", - зазначили там.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, згідно з картою DeepState за минулу добу РФ просунулася в напрямку Краматорська, а саме в районі Оріхово-Василівки, а також у самому населеному пункті, що розташований на північ від Часового Яру.

Також стало відомо, що росіяни відійшли з деяких позицій на Херсонщині через активні дії Сил оборони. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, ворог відступив з острова Олексіївський. Він також наголосив, що з Херсонського напрямку росіяни перекидають підрозділи на Оріхівський.

Крім того, ми писали, що РФ проривається на нових ділянках кордону, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку. Як розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "ГАРТ" Олександр Даниленко, ворог весь минулий тиждень продовжував штурмові дії, з декількох напрямків намагався прорвати позиції бригади на кордоні, залучивши для цього великі сили. Він додав, що поки вдається успішно відбивати атаки ворога.

