Свіже оновлення Windows 11 'ламає' комп'ютери користувачів

Якщо оновлення все ж було встановлено, то єдиний спосіб повернути працездатність ПК – повне відновлення системи вручну.

Оновлення KB5074109 для Windows 11 виявилося катастрофою для користувачів, викликавши чорний екран, випадкові перезавантаження, неполадки в роботі "Провідника", хмарних служб і додатків. Тепер же стало відомо, що січневий апдейт має ще одну серйозну проблему,

Microsoft визнала, що встановлення оновлення KB5074109 в деяких випадках може призвести до поломки системи. За даними виробника, деякі користувачі втратили можливість використовувати свої пристрої через неможливість завантажитися в ОС.

Постраждалі ПК видають "чорний екран смерті" з помилкою UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, що зазвичай сигналізує про збої в роботі накопичувача або завантажувача Windows. На цьому етапі єдиним виходом стає повне відновлення системи вручну.

Відео дня

Конкретного вирішення проблеми поки немає: користувачам пропонується увійти в режим відновлення системи і вручну видалити останнє оновлення безпеки за січень 2026 року. Підтверджено, що проблема зачіпаєм Windows 11 24H2 і 25H2 зі згаданим патчем.

Microsoft вже в курсі помилки, але поки не може пояснити, з чим вона пов'язана. Ймовірно, її виправлення разом з іншими проблемами варто чекати тільки в наступному лютневому патчі.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 70% ПК-геймерів вже перейшли на Windows 11, тоді як частка Windows 10 на початку 2026 року становить всього 26%. Раніше Microsoft офіційно припинила підтримку "десятки".

Microsoft також підтвердила, що поки що у неї немає планів на Windows 12. Восени 2025 року замість нової "операційної" вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11, а навесні-влітку 2026-го очікується збірка 26H2.

Вас також можуть зацікавити новини: