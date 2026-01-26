Росіяни почали руйнувати Києво-Печерську Лавру: сакральні дальні печери у небезпеці

У галереї до Дальніх і Варяжських печер через обстріли обсипалася штукатурка, з'явилися продольні тріщини.

У ніч на 24 січня унаслідок масованої російської повітряної атаки зазнали пошкоджень два об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко повідомив на брифінгу.

Зокрема, від атаки постраждали комплекс Дальніх печер (йдеться про появу тріщин у галереї, яка веде до Дальніх пещер), а також корпус № 67 (Аннозачатіївська церква).

Як зазначив Остапенко, з 2023 року ряд об’єктів заповідника офіційно визнані Організацією Об'єднаних На́цій з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) такими, яким загрожує небезпека від російських обстрілів.

"У Києво-Печерській ми вже мали певні проблеми з цими обстрілами, були сейсмічні впливи, були фрагменти шрапнелі. Але, вперше під час останнього масованого обстрілу постраждала ділянка, яка веде до Дальніх печер. Це пам'ятки національного значення. Це одні з найдавніших, найсакральніших частин Києво-Печерської Лаври", - наголосив Остапенко.

Зокрема, за його словами, "під час останнього вибуху, імовірно "Шахеда", сталася руйнація частини фурнітури, пошкодження". "Пішли тріщини в елементах конструкції галереї", - підкреслив Остапенко.

Опісля необхідних оцінок пошкоджень буде підрахована сума завданих прямих збитків.

"Але ключова історія полягає у тому, що це створює колосальну загрозу. Тому що під нами знаходяться галереї Дальніх печер і Варяжських печер. Це підземні споруди. Їм тисяча років. І ці споруди від цих вибухів страждають надзвичайно сильно. Є надзвичайно сильний сейсмічний удар, який ми оцінюємо за даними сейсмодатчиків. І ця загроза є чи не найбільшою", - наголосив Остапенко.

Він нагадав, що печери викопані у достатньо крихкому ґрунті, і кожні вибухи створюють загрозу руйнації православних пам'яток.

Також Остапенко особисто показав журналістам наслідки атаки. В галереї, яка веде до Дальніх печер, все перебувало в ідеальному стані.

"Зараз ми стикнулися з тим, що почалося обсипання штукатурки, з'явилися продольні тріщини", - додав Остапенко.

Він додав, що вибух був дуже потужний, бо відеокамеру, встановлену в галереї до Дальніх печер, дуже трясло. "Всі конструкції прийняли на себе удар, і удар прийшовся прямо в середину цієї галерії", - відзначив Остапенко.

Своєю чергою, заступник міністра культури Іван Вербицький розповів, що оперативні групи поліції склали відповідні акти щодо пошкоджень. Також наразі продовжуються необхідні обстеження архітекторами.

Вербицький зазначив, що загалом 1 тис 640 пам'яток на сьогоднішній день в Україні знищено або пошкоджено внаслідок російських атак.

"Російська війна є загрозою для української культурної спадщини, в тому числі і для світової спадщини в Україні. Саме тому, Україна закликає країни-члени Конвенції зі збереження культурної спадщини допомогти захистити ці світові пам'ятки в Україні, зокрема - засобами протиповітряної оборони. Це те, що нам допоможе убезпечувати пам'ятки у такий спосіб, щоби та зброя, яку Росія запускає по наших пам'ятках, щоби вона не долітала до наших пам'яток", - відзначив Вербицький.

Атаки по культурних пам'ятках

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники не спиняються ні перед чим, коли здійснють терористичні атаки проти України. Від атак страждають в об'єкти культурної спадщини

Зокрема, у липні 2025 року від російської атаки постраждав Приморський бульвар в Одесі. Це улюблене місце для прогулянок як одеситів, так і туристів, входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

