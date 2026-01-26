Нардеп Костенко оцінив шанси на завершення війни в Україні найближчим часом

Депутат вважає, що Путін заледве чи піде на енергетичне перемир’я.

Закінчення війни у найближчій перспективі не буде, російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме грати свою гру. Про це в ефірі Новини.Live сказав народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Усе може бути, але я все ж не бачу цього в найближчій перспективі, Путін буде гратися перемовинами", - зазначив він.

За його словами, може йти мова про готовність до перемир’я – одноденного чи дводенного, однак усе це робитиметься для того, щоб "тримати у фокусі уваги" президента США Дональда Трампа.

"Щоб той не накладав на Росію та його сателітів санкції, щоб Путін міг будувати свої ракети. Він буде так грати", - сказав Костенко.

Нардеп наголосив, що не вірить у кінець війни в найближчому майбутньому, але не виключає згоди Путіна на тимчасове перемир’я, щоб продемонструвати, що він до чогось готовий:

"Але це частина гри, яка буде призводити до відновлення бойових дій. Просто гра Путіна".

Також він сумнівається, що Росія піде на енергетичне перемир’я, оскільки Путін не бачить від цього жодних вигод.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися переговори з пошуків шляхів до встановлення миру між представниками України, США та Росії.

Axios, посилаючись на свої джерела, писав, що ця зустрія була "продуктивною" і проходила у "дружній" атмосфері.

Зазначалося, що переговори включали як спільні зустрічі американських посередників з російськими та українськими переговірниками, так і пряму зустріч росіян і українців без присутності американців. За словами американського чиновника, у якийсь момент навіть усі виглядали майже як друзі, й у нього з'явилося відчуття надії.

